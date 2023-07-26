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09:51, 26 июля 2023Мир

В США мэра раскритиковали за крупное пожертвование от магазина с адресом в Китае

Мэра Майами раскритиковали за пожертвование на $500 тысяч от магазина с китайским адресом

Фото: Marco Bello / Reuters

В США раскритиковали мэра Майами Фрэнсиса Суареса за то, что он получил крупное пожертвование на 500 тысяч долларов от цветочного интернет-магазина с китайским адресом, что, возможно, нарушает закон о финансировании избирательной кампании. О поданной в Федеральную избирательную комиссию жалобе сообщает Bloomberg.

В документе утверждается, что неизвестные лица использовали компанию PassionForest, которая продает искусственные цветы, чтобы скрыть истинный источник пожертвований, сделанных Суаресу. На странице магазина на Amazon указан адрес в Китае.

Согласно данным юридического центра Campaign, единственной деятельностью компании была продажа искусственных цветов на Amazon, что подтверждает вывод о том, что она не могла бы внести вклад в таком размере без того, чтобы кто-то другой предоставил средства для этой цели.

Ранее Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. Политик был приговорен к трем годам лишения свободы, два из них условно, за получение незаконного финансирования предвыборной кампании в 2012 году, когда он получил 150 тысяч евро на избирательную кампанию, хотя единоразовая сумма пожертвования не может превышать 4,6 тысячи евро.

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    Семен Александров
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