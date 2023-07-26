В России нашли способ борьбы с долгами за ЖКУ

Бороться с долгами за ЖКУ захотели, освободив УК от уплаты госпошлины

Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации захотели освободить от уплаты госпошлины в том случае, если они подают в суд на неплательщиков. В этом нашли способ борьбы с задолженностью граждан за ЖКУ, сообщают «Известия».

Законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы заявили, что таким способом финансовая нагрузка на предприятия жилищно-коммунальной сферы будет снижена, к тому же мера позволит уменьшить давление на граждан.

Однако председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян не согласилась с подобными заявлениями. «Необходимо думать не над тем, как освобождать компании от госпошлины, а как создать условия, при которых споры по долгам в принципе не попадут в суды», — заявила она.

Ранее россиян предупредили, что граждане, которые проживают в квартире, находящейся в социальном найме, могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины.