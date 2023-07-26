Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:05, 26 июля 2023Среда обитания

В России нашли способ борьбы с долгами за ЖКУ

Бороться с долгами за ЖКУ захотели, освободив УК от уплаты госпошлины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации захотели освободить от уплаты госпошлины в том случае, если они подают в суд на неплательщиков. В этом нашли способ борьбы с задолженностью граждан за ЖКУ, сообщают «Известия».

Законопроект планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы заявили, что таким способом финансовая нагрузка на предприятия жилищно-коммунальной сферы будет снижена, к тому же мера позволит уменьшить давление на граждан.

Однако председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян не согласилась с подобными заявлениями. «Необходимо думать не над тем, как освобождать компании от госпошлины, а как создать условия, при которых споры по долгам в принципе не попадут в суды», — заявила она.

Ранее россиян предупредили, что граждане, которые проживают в квартире, находящейся в социальном найме, могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по Украине

    В России резко выросли цены на один вид риса

    На Кубани потушили пожар на складе винзавода

    H&M подал в суд на Shein

    Мигранта-пенсионера обвинили в изнасиловании ребенка в подвале дома Подмосковья

    Россиянка заставляла трехлетнюю дочь и трехмесячного сына есть кошачий корм

    Синоптик предупредил москвичей о мощных ливнях с градом

    ЦБ разрешил иностранцам с российским ВНЖ выводить замороженные активы

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Шеф-редактор «Sputnik Литва» покинул Латвию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости