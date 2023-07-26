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11:29, 26 июля 2023Россия

Собянин раскрыл новые подробности переезда москвичей по программе реновации

Собянин: более 12 тысяч москвичей скоро переедут в новые квартиры по программе реновации

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Более 12 тысяч москвичей скоро переедут в новые квартиры по программе реновации. Такие подробности раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Начнем расселение свыше 70 домов в третьем квартале года. Для этого подготовим около 20 новостроек», — сообщил он.

Собянин отметил, что городская программа затронет все округа Москвы. Самое большое число переданных под заселение новостроек разместят в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах.

По данным главы столицы, на сегодня по программе реновации переехали или находятся в процессе переезда 127,5 тысячи москвичей.

Ранее Собянин сообщил, что в ближайшие четыре года в Москве начнут возводить больше домов в рамках программы реновации. Ежегодно планируется вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья. Мэр уточнил, что около 40 процентов таких зданий строятся по индивидуальным проектам.

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    Варвара Родикова
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