Все московские поликлиники заработают по-новому

Собянин сообщил, что по программе реконструкции будут обновлены все московские поликлиники

Все московские поликлиники обновят по программе реконструкции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все амбулаторное звено Москвы будет обновлено. Москвичи получат новое качество работы поликлиник», — сообщил глава города.

Программа реконструкции старых поликлиник была принята три года назад — в ее рамках власти столицы оснащают учреждения современным оборудованием и приводят их к новому высокому стандарту. На совещании с врачами поликлиник было принято решение расширить программу и включить в нее 140 оставшихся зданий.

Собянин отметил, что на сегодняшний день в городе модернизировали 101 поликлинику. Еще в сотне учреждений ведется ремонт — они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два-три месяца.

Ранее Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.

