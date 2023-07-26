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14:55, 26 июля 2023Россия

Все московские поликлиники заработают по-новому

Собянин сообщил, что по программе реконструкции будут обновлены все московские поликлиники

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Все московские поликлиники обновят по программе реконструкции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все амбулаторное звено Москвы будет обновлено. Москвичи получат новое качество работы поликлиник», — сообщил глава города.

Программа реконструкции старых поликлиник была принята три года назад — в ее рамках власти столицы оснащают учреждения современным оборудованием и приводят их к новому высокому стандарту. На совещании с врачами поликлиник было принято решение расширить программу и включить в нее 140 оставшихся зданий.

Собянин отметил, что на сегодняшний день в городе модернизировали 101 поликлинику. Еще в сотне учреждений ведется ремонт — они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два-три месяца.

Ранее Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.

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    Варвара Родикова
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