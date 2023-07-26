Эмили Ратаковски обругали в сети за новые снимки в купальнике

Фанаты обругали модель Эмили Ратаковски за непристойную позу на новом фото в бикини

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась новыми снимками в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость разместила фото, на котором она позирует в белом бикини, лежа на шезлонге у бассейна. Ее образ дополнили черная кепка, а в качестве аксессуаров она выбрала золотую подвеску и кольца.

Фанаты не оценили данные кадры манекенщицы и обругали ее за непристойную позу, которую она приняла для съемки. «"Не сексуализируйте мое тело", — говорила она», «Представьте, что было бы, если бы такие снимки выставила ваша мама», «Слишком вульгарно», «Красиво, но это уже слишком», «Самая красивая женщина в мире и такая одинокая», — возмущались они.

Ранее Эмили Ратаковски пришла на вечеринку бизнесмена Майкла Рубина в прозрачном белом платье, оформленном небольшими оборками и овальным вырезом на груди. На размещенных кадрах видно, что звезда решила не надевать под наряд бюстгальтер.