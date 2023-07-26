Турист поцеловал чужого ребенка на пляже и попытался похитить на глазах у матери

The Mirror: марокканец на Ибице пытался похитить чужого ребенка и был задержан

На популярном пляже Таламанка, Ибица, марокканский турист поцеловал чужого ребенка и попытался похитить его на глазах у матери. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что мужчина подошел к двухлетней девочке, стал целовать ее в щеку и держать, чтобы та не убежала. На помощь ребенку пришла мать, которая забрала ее на другую часть пляжа. Спустя время преступник вновь нашел их и, схватив девочку, побежал прочь. Ее мама стала кричать, чем привлекла внимание полиции.

Нарушитель был задержан, хотя оказывал сопротивление. Ему предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего и преступлении сексуального характера.

Ранее сообщалось, что мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на греческом пляже Ретимно, остров Крит, и получили пожизненные сроки. Уточнялось, что при аресте два пакистанца сразу признали вину, однако в суде стали отрицать обвинения.