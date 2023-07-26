Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:08, 26 июля 2023Путешествия

Турист поцеловал чужого ребенка на пляже и попытался похитить на глазах у матери

The Mirror: марокканец на Ибице пытался похитить чужого ребенка и был задержан

Фото: Carlos Alvarez / Getty Image

На популярном пляже Таламанка, Ибица, марокканский турист поцеловал чужого ребенка и попытался похитить его на глазах у матери. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что мужчина подошел к двухлетней девочке, стал целовать ее в щеку и держать, чтобы та не убежала. На помощь ребенку пришла мать, которая забрала ее на другую часть пляжа. Спустя время преступник вновь нашел их и, схватив девочку, побежал прочь. Ее мама стала кричать, чем привлекла внимание полиции.

Нарушитель был задержан, хотя оказывал сопротивление. Ему предъявлены обвинения в похищении несовершеннолетнего и преступлении сексуального характера.

Ранее сообщалось, что мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на греческом пляже Ретимно, остров Крит, и получили пожизненные сроки. Уточнялось, что при аресте два пакистанца сразу признали вину, однако в суде стали отрицать обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

    Петербургские градозащитники попросили помощи у Лукашенко

    В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе

    Популярная российская блогерша пожаловалась на раздражающие просьбы подписчиков

    Родителей прокатившихся на диване самокатчиков накажут в Москве

    В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для спасателей в Арктике

    Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

    Мужчина попытался устроить человеческое жертвоприношение

    Глава Минобороны Украины назвал направления подготовки бойцов ВСУ в Испании

    Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости