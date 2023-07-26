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15:14, 26 июля 2023Экономика

Западные компании испугались «захвата» своего бизнеса в России

Bloomberg: планирующие уйти из России западные компании рискуют потерять весь бизнес

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После того как президент России Владимир Путин поручил передать местные активы Danone и «Балтики» под контроль государства, резко возросла вероятность того, что западные компании, имеющие бизнес в стране, рискуют потерять все российские активы и инвестиции. Об этом предупреждает Bloomberg.

«Западные активы в России больше не в безопасности», — заявила внештатный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко (Фонд Карнеги признан в России иноагентом). По ее словам, если Кремль «пойдет дальше», российская экономика может вернуться в 90-е, когда происходило перераспределение активов в пользу «более благоприятных владельцев».

Передача активов западных компаний под контроль России может коснуться в том числе таких гигантов, как PepsiCo, Mars, Nestle и Reckitt Benckiser (производитель презервативов Durex). При этом в первую очередь национализации будут подвержены наиболее крупные и известные бренды на российском рынке, например Danone и «Простоквашино», а также PepsiCo и «Вимм Билль Данн».

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Партнер лондонской консалтинговой компании Control Risks Наби Абдуллаев полагает, что с наибольшей вероятностью под внешнее управление также попадут компании, которые полностью локализованы в России и не зависят от поставок из-за рубежа. Bloomberg предполагает, что такие действия компаний, как уменьшение численности персонала или сокращение операций, могут привлечь внимание Кремля и увеличить шансы на «захват» бизнеса. При этом, учитывая практику введения временного управления, претенденты на западные активы могут не захотеть платить, а получить бизнес бесплатно.

Путин подписал указ о переходе долей иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление России 16 июля. Передача контроля стала неожиданностью для западных владельцев, в настоящее время они расследуют ситуацию. В Danone уверяют, что обесценение активов не повлияет на капитал компании.

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    Мария Грушко
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