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20:10, 26 июля 2023Силовые структуры

Силовики накрыли выманивших у россиян более пяти миллионов рублей аферистов

В Ростове-на-Дону силовики задержали ОПГ мошенников за хищение 5 млн рублей у 57 граждан

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсант

В Ростове-на-Дону полиция задержала главу сети финансовых компаний и пятерых ее сотрудников, которые обещали россиянам помочь с оформлением кредита, брали у них деньги и пропадали. Об этом сообщает Baza.

Задержанным грозят сроки за организацию и участие в преступном сообществе. Силовики продолжают поиски других участников организованной преступной группировки (ОПГ). Фейковыми услугами аферистов успели воспользоваться как минимум 57 человек, которые отдали им более пяти миллионов рублей.

По данным издания, сеть появилась в 2020 году и привлекла к себе внимание правоохранителей лишь в 2023 году.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали двух молодых людей за создание фиктивной автошколы. Подозреваемые в возрасте 19 и 20 лет не собирались производить обучение, однако собрали с более 150 человек около двух миллионов рублей.

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    Варвара Митина
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