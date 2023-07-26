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14:53, 26 июля 2023Россия

Россиянину оторвало палец взрывом гранаты

Shot: жителю Ростова-на-Дону оторвало палец взрывом гранаты на съемной квартире
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Telegram-канал SHOT

Жителю Ростова-на-Дону оторвало палец взрывом гранаты на съемной квартире. О происшествии стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, все произошло в квартире на первом этаже пятиэтажки на улице 2-й Володарского. Пострадавшего россиянина госпитализировали.

Сотрудники полиции начали проводить осмотр места происшествия. Им предстоит выяснить, откуда у мужчины взялась граната.

Как утверждает Shot, в квартире обнаружили еще четыре гранаты. Специалисты их обезвреживают.

20 июля сообщалось, что пять человек пострадали при взрыве газовой колонки в палаточном лагере на Алтае. Их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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