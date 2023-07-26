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11:38, 26 июля 2023Силовые структуры

Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Самаре

В Самаре неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге около Шведской Слободы

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

В Самаре неизвестный устроил диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ночью фигурант пришел в район Шведской Слободы и поджег релейный шкаф. Он использовал средство для розжига. Это оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Вскоре шкаф сам потух, так как злоумышленник не вскрывал его, а поджег снаружи.

Отмечается, что в связи с инцидентом движение поездов не пришлось задерживать. Сейчас правоохранители ищут фигуранта, просматривая видеозаписи с камер.

Ранее в Липецкой области российские полицейские начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Диверсант поджег релейный шкаф бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово — Липецк.

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    Екатерина Власова
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