Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Самаре

В Самаре неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге около Шведской Слободы

В Самаре неизвестный устроил диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ночью фигурант пришел в район Шведской Слободы и поджег релейный шкаф. Он использовал средство для розжига. Это оборудование контролировало прохождение поездов и работу светофоров. Вскоре шкаф сам потух, так как злоумышленник не вскрывал его, а поджег снаружи.

Отмечается, что в связи с инцидентом движение поездов не пришлось задерживать. Сейчас правоохранители ищут фигуранта, просматривая видеозаписи с камер.

Ранее в Липецкой области российские полицейские начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Диверсант поджег релейный шкаф бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово — Липецк.