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10:32, 25 июля 2023Силовые структуры

Полиция начала розыск устроившего поджог на железной дороге диверсанта с иконой

В Липецкой области неизвестный диверсант с иконой устроил поджог на железной дороге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Липецкой области российские полицейские начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Telegram-канала SHOT.

По данным издания, диверсант поджег релейный шкаф бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово-Липецк. Испорченное оборудование заметил работавший на участке электромеханик, который сообщил о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие сотрудники нашли на месте преступления пластиковую бутылку, покрывало, перчатку и икону.

Возбуждено уголовное дело о приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Отмечается, что попытка диверсии не оказала никакого влияния на движение поездов.

22 июля сообщалось, что двое школьников признались в поджоге релейного шкафа на перегоне в Иркутской области.

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    Владимир Седов
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