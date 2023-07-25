Полиция начала розыск устроившего поджог на железной дороге диверсанта с иконой

В Липецкой области неизвестный диверсант с иконой устроил поджог на железной дороге

В Липецкой области российские полицейские начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог на железной дороге. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Telegram-канала SHOT.

По данным издания, диверсант поджег релейный шкаф бесперебойной работы светофоров на перегоне Сенцово-Липецк. Испорченное оборудование заметил работавший на участке электромеханик, который сообщил о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие сотрудники нашли на месте преступления пластиковую бутылку, покрывало, перчатку и икону.

Возбуждено уголовное дело о приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Отмечается, что попытка диверсии не оказала никакого влияния на движение поездов.

22 июля сообщалось, что двое школьников признались в поджоге релейного шкафа на перегоне в Иркутской области.