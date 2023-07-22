В поджоге релейного шкафа в Иркутской области оказались виноваты школьники

Baza: двое школьников признались в поджоге релейного шкафа на перегоне в Иркутской области

Двое школьников признались в том, что в конце июня 2023 года они подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Черемхово-Забитуй в Иркутской области. Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, в происшествии оказались виноваты 15-летний Матвей и 16-летний Андрей.

Оба школьника были задержаны сотрудниками правоохранительных органов региона. В ходе обыска у них нашли канистры с ГСМ, балаклавы и рюкзаки, а также банковские карты, ноутбуки и упаковки от сим-карт.

Сообщается, что Андрей пока остается под стражей. Его подельник был отпущен под подписку о невыезде. Сам поджог произошел 30 июня, на раскрытие дела у силовиков ушло три недели.

Ранее в Удмуртии 19-летнего парня задержали за диверсию на железной дороге. Днем, 14 июля, обвиняемый пришел на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался сжечь релейный шкаф, однако потерпел неудачу и серьезного пожара не произошло.