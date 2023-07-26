Пушков указал на ошибочное мнение Запада об экономике России

Сенатор Пушков: Запад считал экономику «ахиллесовой пятой» России, однако ошибся

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Запад считал экономику «ахиллесовой пятой» России, однако ошибся. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь России предстоит доказать, что расчеты западных стран несостоятельны и относительно средне- и долгосрочных антироссийских санкций. Так сенатор прокомментировал доклад Международного валютного фонда (МВФ) по прогнозу росту ВВП России в 2023 году.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе расширения антироссийских рестрикций Минфин США ввел санкции против почти 120 человек и юрлиц из-за поддержки России в ходе СВО на Украине.

Также 20 июля Канада ввела санкции против 20 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, включая важных военных деятелей, которые активно действовали в Африке и на Украине, и лиц, связанных с российским ядерным сектором.