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16:00, 26 июля 2023Экономика

Греф раскрыл процент бесплатных переводов между физлицами в Сбере

Греф: более 90 процентов переводов между физлицами в Сбере являются бесплатными

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Более 90 процентов переводов между физическими лицами в Сбере являются бесплатными. Долю таких операций раскрыл глава кредитной организации Герман Греф, передает ТАСС.

Так он ответил на призыв Центробанка отменить комиссии за переводы между гражданами внутри банка. Греф указал, что у Сбера отсутствует такая проблема. Порядка 80 процентов операций приходится на переводы сумм до 50 тысяч рублей, комиссия по которым не предусмотрена.

«Кроме того, по подписке "Прайм" это бесплатно. В целом у нас порядка 95 процентов транзакций бесплатные. Там очень небольшая часть платная, это делается, в первую очередь, не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами», — пояснил председатель правления банка.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, позволяющий физлицам без комиссии переводить до 30 миллионов рублей в месяц между собственными счетами в разных банках. Такие операции будут бесплатными при переводе средств через приложения банков или систему быстрых платежей (СБП).

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    Полина Матюхина
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