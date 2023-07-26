В России установили лимит бесплатных переводов самому себе

Госдума приняла закон о переводе до 30 миллионов рублей без комиссии между своими счетами

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о переводах до 30 миллионов рублей между принадлежащими одному лицу счетами в разных банках без комиссии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Переводы без комиссии разрешается совершать на собственные счета через систему быстрых платежей (СБП) либо приложения банков. Переводы непосредственно в офисах банков или с помощью платежных систем бесплатными не будут — за них, согласно проекту, взимается комиссия.

Такие операции можно будет совершать ежемесячно. Банки не вправе ограничивать количество переводов в рамках установленного законом периода, а также не могут ограничивать объем переводимых средств.

В пояснительной записке в законопроекту говорится, что он создан для того, чтобы ограничить банки от создания «заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Изначально планировалось установить лимит суммы перевода в 1,4 миллиона рублей, однако в новой редакции его решили увеличить до 30 миллионов.

До вступления законопроекта в силу россияне могут переводить без комиссии со счета на счет сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Речь идет только о переводах через СБП. Для переводов на сумму более установленного лимита взимается комиссия 0,5 процентов, но не более полутора тысячи рублей.