Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:00, 26 июля 2023Экономика

В России установили лимит бесплатных переводов самому себе

Госдума приняла закон о переводе до 30 миллионов рублей без комиссии между своими счетами

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о переводах до 30 миллионов рублей между принадлежащими одному лицу счетами в разных банках без комиссии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Переводы без комиссии разрешается совершать на собственные счета через систему быстрых платежей (СБП) либо приложения банков. Переводы непосредственно в офисах банков или с помощью платежных систем бесплатными не будут — за них, согласно проекту, взимается комиссия.

Такие операции можно будет совершать ежемесячно. Банки не вправе ограничивать количество переводов в рамках установленного законом периода, а также не могут ограничивать объем переводимых средств.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

В пояснительной записке в законопроекту говорится, что он создан для того, чтобы ограничить банки от создания «заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Изначально планировалось установить лимит суммы перевода в 1,4 миллиона рублей, однако в новой редакции его решили увеличить до 30 миллионов.

До вступления законопроекта в силу россияне могут переводить без комиссии со счета на счет сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Речь идет только о переводах через СБП. Для переводов на сумму более установленного лимита взимается комиссия 0,5 процентов, но не более полутора тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В России установили лимит бесплатных переводов самому себе

    Глава МОК сделал новое заявление об участии россиян в Олимпиаде-2024

    Акула заставила туристов с криками бежать с популярного пляжа и попала на видео

    Названы самые популярные китайские автомобили с пробегом в России

    Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

    Андролог назвал симптомы опасных детских урологических заболеваний

    Береговая охрана США потребовала разрешить ей досмотр судов в Тихом океане

    Названа дата рассмотрения Совфедом закона об изменении призывного возраста

    Назван способ ускорить строительство домов в России

    Россия объявила в розыск украинских активиста и телеведущую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости