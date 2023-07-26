Упавший во время селфи с 20-метрового ущелья турист чудом выжил и попал на видео

The Times of India: делавший селфи на краю 20-метрового ущелья турист упал вниз и выжил

Турист из Индии чудом выжил после падения с 20-метрового ущелья, на краю которого он делал селфи, и попал на видео. Подробностями истории поделилось издание The Times of India.

По данным газеты, путешественник Гопал Пундлик Чаван (Gopal Pundlik Chavan) и его четыре друга отправились в пещеры Аджанты (буддистский храмово-монастырский пещерный комплекс в штате Махараштра — прим. «Ленты.ру»). Когда группа добралась до смотровой площадки у водопада, друзья решили сделать селфи. Источник уточняет, что во время этого процесса Чаван потерял равновесие и упал вниз. Его друзья немедленно обратились за помощью к правоохранителям.

На место прибыли сотрудники местной полиции и отдела археологии, которые начали поиски туриста, на это им потребовалось некоторое время. В итоге Чаван был спасен — его удалось вытащить из ущелья с помощью веревок и ремней безопасности.

The Times of India опубликовало видео спасательной операции. На кадрах виден мужчина, подвешенный на тросе над водопадом. Веревку в этот момент удерживают более десяти человек.

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