Психолог рассказала о возвращении секса в пару после измены

Эксперт по отношениям Лоусин: пара имеет шанс улучшить качество секса после измены

Если в паре один из партнеров изменил другому, но они решили остаться вместе, им может быть тяжело вернуться к интимной жизни. Психолог и эксперт по отношениям Каталина Лоусин рассказала в своей колонке для USA Today, как сделать этот процесс легче и органичнее.

Лоусин утверждает, что, пережив измену, пара имеет шанс перейти на совершенно новый этап отношений и улучшить качество секса. Для этого необходимо, чтобы изменивший партнер признал нанесенный ущерб и начал работать над перестройкой отношений и восстановлением доверия. При этом пострадавшая сторона должна ответственно отнестись к собственному решению простить партнера и оставаться открытой к его усилиям.

Психолог советует не спешить с возвращением интимных отношений после измены, а двигаться постепенно, начав с простых прикосновений. Также Лоусин предлагает по возможности не думать о любовнике или любовнице партнера и стараться не сравнивать себя с ним или с ней.

Лоусин советует избегать лишних обвинений, потому что, обмениваясь ими, можно лишь увеличить стену непонимания. Вместо этого эксперт рекомендует искренне поговорить о том, какие стремления и неудовлетворенные нужды привели к конфликту. В случае необходимости, по ее словам, лучше не стесняться и обращаться за помощью к психологу или сексологу.

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