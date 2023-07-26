Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:26, 26 июля 2023Забота о себе

Психолог рассказала о возвращении секса в пару после измены

Эксперт по отношениям Лоусин: пара имеет шанс улучшить качество секса после измены

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Если в паре один из партнеров изменил другому, но они решили остаться вместе, им может быть тяжело вернуться к интимной жизни. Психолог и эксперт по отношениям Каталина Лоусин рассказала в своей колонке для USA Today, как сделать этот процесс легче и органичнее.

Лоусин утверждает, что, пережив измену, пара имеет шанс перейти на совершенно новый этап отношений и улучшить качество секса. Для этого необходимо, чтобы изменивший партнер признал нанесенный ущерб и начал работать над перестройкой отношений и восстановлением доверия. При этом пострадавшая сторона должна ответственно отнестись к собственному решению простить партнера и оставаться открытой к его усилиям.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Психолог советует не спешить с возвращением интимных отношений после измены, а двигаться постепенно, начав с простых прикосновений. Также Лоусин предлагает по возможности не думать о любовнике или любовнице партнера и стараться не сравнивать себя с ним или с ней.

Лоусин советует избегать лишних обвинений, потому что, обмениваясь ими, можно лишь увеличить стену непонимания. Вместо этого эксперт рекомендует искренне поговорить о том, какие стремления и неудовлетворенные нужды привели к конфликту. В случае необходимости, по ее словам, лучше не стесняться и обращаться за помощью к психологу или сексологу.

Ранее секс-коуч Майя Мазорет назвала простые и неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке. В частности, она посоветовала супругам, чувствующим охлаждение, искать новые подходы друг к другу. Например, изменить привычное время или день недели для близости, отправлять эротические сообщения.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Глава СБУ публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

    Знаменитый поэт-песенник признался в чувствах к обеим женам

    Стало известно об атаке ВСУ на четыре российских села за день

    Московские дети вышли играть в футбол на затопленной площадке

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Сын Байдена пообещал признать свою вину в уголовных обвинениях

    Миру предрекли авиаколлапс из-за демарша крупного производителя двигателей

    Мужчина напал с ножом на бывшую невесту и ее мужа

    Симоньян предупредила россиян о зачистке в интернете

    Психолог рассказала о возвращении секса в пару после измены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости