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13:48, 26 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион из «Града»

Mash: украинские войска обстреляли Брянскую область из «Града»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область, выпустив по региону несколько снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Снаряды разорвались в окрестностях поселка Белая Березка. По данным из открытых источников, центр этого населенного пункта находится в двух с половиной километрах от российско-украинской границы.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее 26 июля украинские войска обстреляли еще один граничащий с Украиной российский регион – Курскую область. После того, как на территории поселка Теткино разорвалось несколько снарядов, населенный пункт оказался частично обесточен.

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    Алан Босиков
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