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10:01, 26 июля 2023Силовые структуры

Восьмилетний ребенок порезал сверстника ножом на детской площадке в Москве

В Москве на детской площадке восьмилетний ребенок порезал сверстника складным ножом

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Москве на детской площадке восьмилетний ребенок порезал сверстника складным ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 24 июля на Новочеремушкинской улице дети играли на площадке, во время чего один из них достал нож и ранил другого мальчика в сгиб руки и предплечье. Сразу после этого напавший ребенок убежал. Мать потерпевшего отвезла сына в больницу и написала заявление в полицию. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки обстреляли и избили битой 19-летнюю девушку из-за 9 тысяч рублей.

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    Илона Палей
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