Восьмилетний ребенок порезал сверстника ножом на детской площадке в Москве

В Москве на детской площадке восьмилетний ребенок порезал сверстника складным ножом

В Москве на детской площадке восьмилетний ребенок порезал сверстника складным ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 24 июля на Новочеремушкинской улице дети играли на площадке, во время чего один из них достал нож и ранил другого мальчика в сгиб руки и предплечье. Сразу после этого напавший ребенок убежал. Мать потерпевшего отвезла сына в больницу и написала заявление в полицию. Проводится проверка.

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