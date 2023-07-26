В российском регионе СКР возбудил дела из-за отравления детей горючим

СКР возбудил уголовные дела из-за отравления детей жидкостью для розжига в Приморье

В Приморском крае возбудили дела из-за отправления детей жидкостью для розжига. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 23 июля в реанимацию Хасанской центральной районной больницы поступил двухлетний малыш с химическим ожогом пищеварительного тракта. Выяснилось, что он находился на базе отдыха и выпил там жидкость для розжига костра.

Второй случай произошел 25 июня в садовом товариществе в Надеждинском районе. Там маленький мальчик также выпил опасную жидкость и попал в больницу.

По факту произошедшего возбуждены дела по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Сейчас правоохранители проводят проверку из-за случившегося.