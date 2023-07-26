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20:50, 26 июля 2023Среда обитания

Названа цена самой дорогой новой квартиры в Сочи

GRC: самая дорогая новая квартира в Сочи стоит 462 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: fortton / Shutterstock / Fotodom

Стоимость самой дорогой квартиры на первичном рынке недвижимости Сочи составила почти полмиллиарда рублей. Цену наименее доступного нового жилья в городе назвали эксперты «Городского риелторского центра» (GRC), материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Квартира оценивается в 462 миллиона рублей. Такой бюджет позволит приобрести объект в Центральном районе города площадью 208 квадратных метров.

Отмечается, что в июне 2023 года покупательский спрос на «первичку» в Сочи вырос на 2,96 процента в месячном выражении. По словам генерального директора «Городского риелторского центра» Юлии Усачевой, в целом первая половина года запомнилась высоким спросом на недвижимость в городе. Эксперты ожидают, что во втором полугодии цены на местное жилье в новостройках вырастут.

Ранее эксперты компании «Армада» назвали стоимость самого дорого дома в Сочи, построенного за последние полтора года. Цена такого объекта составила 750 миллионов рублей. Особняк находится в Хостинском районе, его площадь составляет 750 квадратных метров.

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    Александра Качан
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