В Tesla предложили семилетний кредит на автомобили

Electrek: Tesla начала предоставлять покупателям электромобилей кредит на семь лет

Американская компания Tesla предложила своим клиентам покупать автомобили в кредит на семь лет. Об этом сообщает издание Electrek.

По словам журналистов медиа, опция кредитования сроком на 84 месяца или на 7 лет появилась на сайте корпорации. При покупке автомобиля новые потребители смогут оформить кредит и выплатить полную стоимость электромобиля за семь лет. Услугу начали предоставлять в США.

В случае самого доступного автомобиля бренда Model 3, который стоит 32 тысячи долларов, сумма первоначального платежа составит 4,5 тысячи долларов, ежемесячного платежа — 551 доллар. Таким образом, ставка кредита на электрокар Tesla составляет 6,39 процента, сумма покупки с учетом переплаты — 46 тысяч долларов.

По словам специалистов Electrek, новая опция позволит большему числу автолюбителей приобрести дорогой электрокар. Авторы издания заметили, что предложение особенно актуально в условиях высоких процентных ставок.

Ранее специалисты издания Insider заявили, что идея лицензирования автопилота принесет Tesla десятки миллиардов долларов. По оценке экспертов, через 10 лет компания будет зарабатывать до 20 миллиардов, предоставляя технологию Full Self-Driving другим автопроизводителям.