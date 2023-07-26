Пассажир Turkish Airlines покончил с собой на борту самолета

Пассажир Turkish Airlines покончил с собой на борту рейса из Стамбула в Марракеш

Пассажир турецкой авиакомпании Turkish Airlines покончил с собой на борту рейса из Стамбула в Марракеш. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По информации пресс-службы, экипаж самолета заподозрил неладное, когда зашедший в туалет вскоре после вылета пассажир долгое время не выходил оттуда. Дверь туалета взломали, пассажира вытащили, пытались оказать ему первую помощь, но это не помогло.

Самолет был вынужден совершить посадку в столице Алжира.

23 июля летевший из Сочи в Нижний Новгород самолет совершил экстренную посадку из-за инсульта у пассажира. В результате лайнер вынужденно сел в аэропорту Минвод. Посадка самолета прошла благополучно. Больного с приступом инсульта передали бригаде скорой помощи.