Постпред Эритреи при ООН: НАТО спровоцировала Россию и пустила Украину на убой

Специальная военная операция (СВО) случилась в результате многих лет провоцирования России, западные страны пустили Украину на убой. Об этом заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам, согласившись с позицией Москвы по украинскому кризису.

«До того, что произошло в феврале (2022 года — прим. «Ленты.ру»), в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию. Нарушали одно обещание за другим, одно соглашение за другим. Они занимались сдерживанием России. (...) Нам с самого начала было понятно, кто виновен. Это не Россия», — сказала дипломат.

Тесфамариам назвала СВО упреждающим актом защиты России. «Россию провоцировали 14 лет. Я помню, что в 2014 году наш президент говорил о провокациях против России и о том, что может произойти, чего ждать в будущем, о том, что такое НАТО и что они делают в Европе», — заключила она.

Ранее Тесфамариам заявила, что западные страны использовали сложности африканских стран в пропаганде против России. Она предположила, что Запад изначально не собирался помогать странам Африки с обеспечением продовольствием. Африканские страны стали лишь «прикрытием».

«Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами», — выступила она с обвинениями.