В Запорожской области сообщили об укреплении линии обороны

Владимир Рогов: Укреплена линия обороны ВС РФ у берегов Каховского водохранилища

Вдоль Днепра в Запорожской области укрепили линию обороны на месте Каховского водохранилища, которое обмелело. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

Рогов отметил отсутствие иллюзий, что на указанной территорий будет мирно и украинская сторона не предпримет безумных попыток.

Ранее группировка войск «Восток» за сутки предотвратила попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Сообщалось, что ВСУ понесли потери и отступили. Российские артиллеристы также поразили опорный пункт украинской армии в районах Работино и Чаривного.

