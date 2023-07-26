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05:17, 26 июля 2023Бывший СССР

Россия пресекла попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

МО России: военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

Группировка войск «Восток» за сутки пресекла попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, противник понес потери и отступил. Российские артиллеристы также поразили опорный пункт ВСУ в районах Работино и Чаривного.

Кроме того, авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника в районе Новоданиловки. Также был уничтожен склад боеприпасов и укрытия с военной техникой в Червоном.

25 июля сообщалось, что ВКС России нанесли массированный удар по резервам Вооруженных сил Украины в районе города Орехов в Запорожской области. Уточнялось, что корректируемые бомбы ФАБ-250М62 поразили ангар с техникой и боеприпасами противника между Новоандреевкой и Нестерянкой в семи километрах от Орехова.

Кроме того, во вторник российская система противовоздушной обороны сбила украинский вертолет Ми-24 в небе над Запорожской областью. Машину сбили в районе населенного пункта Новодаровка

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    Марина Совина
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