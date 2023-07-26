Нападение россиянина в маске и с пистолетом на кредитный офис попало на видео

Во Владимирской области задержали мужчину, напавшего с пистолетом на офис МФО

Нападение россиянина в маске и с похожим на пистолет предметом на офис микрофинансовой организации (МФО) во Владимирской области попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

На кадрах видно, как мужчина в кепке и капюшоне заходит в офис, подходит к столу сотрудницы и достает пистолет. Приблизившись к ней вплотную, он угрожает оружием и требует деньги. Она отдает преступнику наличность, и он скрывается.

В ведомстве сообщили, что нападавшего удалось задержать. Им оказался 24-летний безработный. Он похитил более 67 тысяч рублей, часть из этой суммы успев потратить на погашение долга, а остальные деньги изъяли сотрудники отдела МВД России «Гусь-Хрустальный».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, план преступления задержанный продумал заранее. Зная о камерах видеонаблюдения в офисе, он взял с собой сменную одежду и приехал на соседнюю со зданием улицу. Там переоделся, спрятал велосипед в кустах и пошел к месту преступления.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемого отправили под домашний арест. Расследование продолжается.