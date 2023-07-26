В Москве построят еще один военкомат

Собянин рассказал о строительстве нового здания объединенного военкомата по СВАО

В Москве появится еще один военкомат — его возводят на улице Яблочкова. О ходе строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Проверил, как продвигаются работы. Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — заявил глава города.

В здании разместят объединенный военный комиссариат по Северо-Восточному административному округу (СВАО). Там будут работать Останкинский, Бутырский и Бабушкинский военкоматы.

Строительство комиссариата планируют завершить весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В новом учреждении участники СВО и их родственники могут получить комплексную помощь и различные услуги.