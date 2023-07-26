Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 26 июля 2023Россия

В Москве построят еще один военкомат

Собянин рассказал о строительстве нового здания объединенного военкомата по СВАО

Фото: Сергей Булкин

В Москве появится еще один военкомат — его возводят на улице Яблочкова. О ходе строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Проверил, как продвигаются работы. Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», — заявил глава города.

В здании разместят объединенный военный комиссариат по Северо-Восточному административному округу (СВАО). Там будут работать Останкинский, Бутырский и Бабушкинский военкоматы.

Строительство комиссариата планируют завершить весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В новом учреждении участники СВО и их родственники могут получить комплексную помощь и различные услуги.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины обходным маршрутом

    Потоп на проезжей части в центре Москвы попал на видео

    Тренер назвала способы похудеть с помощью плавания

    Турагент дала советы оказавшимся в охваченной пожарами Турции россиянам

    Поддержавшего диалог с Россией кандидата в президенты США назвали маргинальным

    Опустошенной пожарами Греции предрекли усиление жары

    Samsung выпустила новые складные смартфоны

    Все московские поликлиники заработают по-новому

    Ушедший в отставку министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»

    Медведь с зоофермы напал на россиянку и ее малолетнюю дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости