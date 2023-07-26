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20:09, 26 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о поражении взвода ВСУ на невельском направлении в ДНР

РИА Новости: ВС России поразили взвод украинских военных на невельском направлении в ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы на невельском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что удар по противнику нанесли бойцы российской 110-й отдельной мотострелковой бригады.

Оператор дрона при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружил расположение украинских войск и передвижение до 20 военных. Их координаты были переданы артиллерийским расчетам.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении попытки наступления ВСУ на ореховском направлении. Отмечается, что в атаке участвовали три украинских батальона.

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    Алевтина Запольская
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