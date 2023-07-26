Названа причина дождливого лета в Москве

Синоптик Шувалов назвал атмосферную циркуляцию причиной дождливого лета в Москве

Дождливое лето в Москве и средней полосе России связано особенностями атмосферной циркуляции. Так в разговоре с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил причину непогоды в этом сезоне. Он также спрогнозировал, когда прекратятся осадки и вернется тепло.

«Отрицательная аномалия температуры держится с начала лета на всей территории средней полосы Европейской части России. Это не только Москва, это и Рязань, и Воронеж, и Тверь, и Владимир, и Иваново и все прочие города средней полосы. Мы имеем дело с особенностями атмосферной циркуляции. Распределение осадков достаточно прихотливое. В Москве [с начала июля] выпало больше 120 процентов месячной нормы и выпадет еще. Но при этом в Рязани и Туле идет недобор осадков, а в Воронеже, наоборот, 150 процентов осадков. Лето не очень задалось, например, в Москве ни одна метеостанция ни разу не отмечала плюс 30 градусов. Надо поискать такие годы, когда не было плюс 30», — объяснил синоптик.

По словам Александра Шувалова, дожди закончатся к воскресенью, 30 июля, и наступит теплая погода. При этом пока рано говорить о том, насколько устойчивой она будет.

«В воскресенье начнет отходить тот южный циклон, который в субботу принесет наиболее сильные дожди. Начиная со второй половины воскресенья, начнет проясняться, на смену придет гребень высокого давления. Первые два-три дня августа, скорее всего, будет хорошая погода без осадков и погода около 23-25 градусов. То есть спокойное безосадочное начало августа», — заключил специалист.

Ранее москвичей предупредили, что в среду, 26 июля, в столице из-за сильных дождей может выпасть месячная норма осадков.