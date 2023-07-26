Женщина похудела на 32 килограмма за год и раскрыла секрет успеха

Manchester Evening News: британка сбросила 32 килограмма за год благодаря любви к салатам

Весившая 102 килограмма жительница деревни Хелсби, графство Чешир, Великобритания, сбросила 32 килограмма за год благодаря любви к салатам, подсчету калорий и регулярным прогулкам с собаками. Секрет ее успеха раскрыло издание Manchester Evening News.

Кэй Уоррен страдала от серьезных проблем со здоровьем. Помимо ожирения у нее была кардиомиопатия — болезнь сердечной мышцы, при которой стенки камер сердца становятся растянутыми, утолщенными или жесткими. Кроме того, ей грозил диабет. Женщина понимала, что должна избавиться от лишнего веса, в противном случае состояние ее здоровья продолжило бы ухудшаться.

Друг предложил Уоррен записаться в группу для желающих похудеть. Женщина начала подсчитывать калории и регулярно ходить на прогулки со своими собаками. Но главным шагом к успеху стал тот факт, что Уоррен увлеклась салатами, в которые стала добавлять разные ингредиенты. Британка подчеркнула, что в салаты можно добавлять любые любимые продукты, главное — ограничивать их количество.

Раньше Уоррен не завтракала, а на обед она съедала сэндвич, закуски, шоколад или печенье и запивала все это чаем. На ужин она выбирала здоровую пищу, но употребляла ее большими порциями. Теперь женщина завтракает овсянкой, обедает салатом и низкокалорийными закусками, а затем съедает суп и другие овощные блюда.

Изменение образа жизни помогло Уоррен улучшить физическое состояние, здоровье и настроение. «Теперь, когда я вижу холм, я взбираюсь на него, а раньше обошла бы его стороной», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что житель Индии похудел на 90 килограммов за полтора года, после того как угодил в больницу из-за проблем с лишним весом. Он начал работать над собой из чувства вины перед родными, которые очень переживали за него.