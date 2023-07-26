Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:20, 26 июля 2023Забота о себе

Женщина похудела на 32 килограмма за год и раскрыла секрет успеха

Manchester Evening News: британка сбросила 32 килограмма за год благодаря любви к салатам

Фото: Kay Warren

Весившая 102 килограмма жительница деревни Хелсби, графство Чешир, Великобритания, сбросила 32 килограмма за год благодаря любви к салатам, подсчету калорий и регулярным прогулкам с собаками. Секрет ее успеха раскрыло издание Manchester Evening News.

Кэй Уоррен страдала от серьезных проблем со здоровьем. Помимо ожирения у нее была кардиомиопатия — болезнь сердечной мышцы, при которой стенки камер сердца становятся растянутыми, утолщенными или жесткими. Кроме того, ей грозил диабет. Женщина понимала, что должна избавиться от лишнего веса, в противном случае состояние ее здоровья продолжило бы ухудшаться.

Друг предложил Уоррен записаться в группу для желающих похудеть. Женщина начала подсчитывать калории и регулярно ходить на прогулки со своими собаками. Но главным шагом к успеху стал тот факт, что Уоррен увлеклась салатами, в которые стала добавлять разные ингредиенты. Британка подчеркнула, что в салаты можно добавлять любые любимые продукты, главное — ограничивать их количество.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Раньше Уоррен не завтракала, а на обед она съедала сэндвич, закуски, шоколад или печенье и запивала все это чаем. На ужин она выбирала здоровую пищу, но употребляла ее большими порциями. Теперь женщина завтракает овсянкой, обедает салатом и низкокалорийными закусками, а затем съедает суп и другие овощные блюда.

Изменение образа жизни помогло Уоррен улучшить физическое состояние, здоровье и настроение. «Теперь, когда я вижу холм, я взбираюсь на него, а раньше обошла бы его стороной», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что житель Индии похудел на 90 килограммов за полтора года, после того как угодил в больницу из-за проблем с лишним весом. Он начал работать над собой из чувства вины перед родными, которые очень переживали за него.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

    Петербургские градозащитники попросили помощи у Лукашенко

    В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе

    Популярная российская блогерша пожаловалась на раздражающие просьбы подписчиков

    Родителей прокатившихся на диване самокатчиков накажут в Москве

    В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для спасателей в Арктике

    Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

    Мужчина попытался устроить человеческое жертвоприношение

    Глава Минобороны Украины назвал направления подготовки бойцов ВСУ в Испании

    Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости