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15:08, 26 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об отражении двух волн наступления ВСУ на запорожском фронте

«РВ»: ВС России отбили две волны наступления ВСУ на Работино в Запорожье, ожидается третья

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отразили две волны наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на запорожском фронте. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Наши бойцы отразили две волны наступления на Работино на запорожском фронте, ожидается третья», — говорится в сообщении.

Отмечается, перед каждой атакой ВСУ вели артподготовку с применением кассетных боеприпасов. По данным «РВ», противник потерял более 30 единиц бронетехники, один отряд был взят в плен. «Сейчас враг проводит перегруппировку, ожидается новая попытка прорыва нашей обороны», — сообщают военкоры.

Ранее стало известно, что обстановка в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка обострилась, украинские войска пытаются прорвать оборону ВС РФ. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, противник предпринял 36 попыток обстрелять населенные пункты региона.

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    Алевтина Запольская
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