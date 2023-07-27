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19:28, 27 июля 2023Наука и техника

Тиму Куку не удалось оформить кредитную карту от Apple

Тиму Куку отказали в обслуживании кредитной карты собственной компании

Фото: Loren Elliott / Reuters

Руководитель Apple Тим Кук не прошел проверку при оформлении кредитной карты, выпускаемой собственной компанией. Об этом сообщает издание The Apple Post.

Об инциденте журналистам профильного медиа сообщили четыре источника в корпорации. Выяснилось, что Тим Кук пытался оформить кредитную карту Apple Card, выпускаемую Apple совместно с банком Goldman Sachs. Однако предприниматель не прошел проверку в автоматическом режиме.

Судя по всему, ситуация произошла на этапе тестирования — за несколько месяцев до официального запуска продукта. «Инженеры Apple работали всю ночь, изо всех сил пытаясь найти решение возникшей проблемы», — сообщил источник.

По словам специалистов, система может отказать в обслуживание Apple Card, если у кандидата плохой кредитный рейтинг или низкооплачиваемая работа. Как оказалось, в случае Тима Кука автоматическая система отказала из-за высокого риска мошенничества, так как предприниматель является руководителем крупной компании. В итоге инженерам Apple пришлось одобрить заявку Кука вручную.

В начале июля источники The Wall Street Journal расскзаали, что финансовый конгломерат Goldman Sachs запланировал отказаться от сотрудничества с Apple. По словам инсайдеров, в организации якобы разочаровались совместным продуктом Apple Card.

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    Андрей Ставицкий
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