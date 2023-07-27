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15:15, 27 июля 2023Силовые структуры

В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел

В Москве суды на треть снизили число арестов фигурантов по экономическим делам

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Московские суды стали реже принимать решения об аресте фигурантов уголовных дел экономической направленности. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на итоги деятельности столичной судебной системы в первом полугодии, озвученные на совещании в Мосгорсуде.

За указанный период суды рассмотрели свыше четырех тысяч ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Доля удовлетворенных ходатайств по экономическим делам снизилась с 96 процентов до 69 процентов. Судьи активно заменяют арест фигурантов на более мягкие меры в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. Такая же динамика отмечается в отношении несовершеннолетних — тут снижение наблюдается с 85 процентов до 69 процентов.

В 2023 году суды первой инстанции рассмотрели свыше 16 тысяч уголовных дел — половина из них приходится на преступления против собственности — в отношении 18,5 тысячи человек. Треть обвиняемых была осуждена в особом порядке с признанием вины. В отношении десяти процентов подсудимых дела были закрыты.

В Мосгорсуде также отметили рост административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.

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    Любовь Ширижик
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