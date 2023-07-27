В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел

В Москве суды на треть снизили число арестов фигурантов по экономическим делам

Московские суды стали реже принимать решения об аресте фигурантов уголовных дел экономической направленности. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на итоги деятельности столичной судебной системы в первом полугодии, озвученные на совещании в Мосгорсуде.

За указанный период суды рассмотрели свыше четырех тысяч ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Доля удовлетворенных ходатайств по экономическим делам снизилась с 96 процентов до 69 процентов. Судьи активно заменяют арест фигурантов на более мягкие меры в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. Такая же динамика отмечается в отношении несовершеннолетних — тут снижение наблюдается с 85 процентов до 69 процентов.

В 2023 году суды первой инстанции рассмотрели свыше 16 тысяч уголовных дел — половина из них приходится на преступления против собственности — в отношении 18,5 тысячи человек. Треть обвиняемых была осуждена в особом порядке с признанием вины. В отношении десяти процентов подсудимых дела были закрыты.

В Мосгорсуде также отметили рост административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.