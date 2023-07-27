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06:33, 27 июля 2023Мир

Глава Афросоюза заявил об отсутствии заинтересованности Зеленского в плане мира

Глава Афросоюза Ассумани заявил об отсутствии заинтересованности Зеленского в мирно плане
Азали Ассумани

Азали Ассумани. Фото: Dong Jianghui / Globallookrpess.com

Глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани заявил об отсутствии заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского в мирном плане. Его слова приводит РИА Новости.

«Эта позиция, что он требует выполнения условий, прежде чем начать переговоры, кажется, уже известна повсюду. Но мы до сих пор не получили убедительных подтверждений его заинтересованности», — уточнил политик.

Ассумани отметил, что встречался с Зеленским для обсуждения предложений урегулирования конфлитка. Он добавил, что предлагал украинскому лидеру сесть за стол переговоров, однако тот намеревается поставить свои условия, прежде чем начать этот процесс.

По словам председателя Афросоюза, его позицию глава украинского государства искренне принял к сведению, в том числе мысль о том, что нельзя прийти к результата с помощью оружия.

16 июня Зеленский встретился с высокопоставленной делегацией из африканских стран. В ходе встречи он заявил, что отказывается от заморозки конфликта с Россией, и снова потребовал вывода российских сил с территорий, которые киевские власти считают своими.

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    Марина Совина
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