Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 27 июля 2023Силовые структуры

Прокуратура отдала под суд троих «азовцев» за обстрел домов в Мариуполе

Верховный суд ДНР рассмотрит дело 3 боевиков «Азова», обстрелявших жилые дома в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу троих боевиков украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фигуранты дела Владислав Курка, Павел Степанов и Сергей Шевел обвиняются в покушении по мотивам идеологической ненависти и вражды, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и умышленном повреждении чужого имущества. Материалы переданы в Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 5 по 10 марта 2022 года «азовцы» со своей огневой позиции у дома №47 на улице Мира в Мариуполе вели «веерные» обстрелы жилых массивов. Они произвели не менее 100 выстрелов осколочно-фугасными минами, в результате чего были разрушены три дома, их жильцы не пострадали, так как успели перейти в укрытия.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ нашла следы взрывчатки на шедшем за зерном в Россию судне

    В России предложили ввести вычет за лечение участников СВО

    В Бурятии 40 «черных копателей» напали на семерых полицейских

    Немецкий Volkswagen назвал цену продажи российских активов

    Голый «натурщик» вышел к художницам в московском парке и попал на видео

    Действующие на основе искусственного интеллекта протезы рук представят в Москве

    Вино признали полезным для сохранения молодости кожи

    Туристам раскрыли способ сэкономить на любимом курорте российских богачей

    Пленный боец ВСУ заявил о нехватке вооружения у Киева для контрнаступления

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике на море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости