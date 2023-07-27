Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Российские войска уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующие кадры показало Минобороны России (МО РФ).

Операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было вскрыто выдвижение бронетехники украинской армии под прикрытием лесополосы для атаки в составе бронегруппы российских позиций.

В МО РФ уточнили, что точным ударом барражирующих боеприпасов был поражен танк ВСУ западного производства. Кроме того, российские силы уничтожили украинскую боевую машину пехоты (БМП) с десантом, находившимся на броне, добавили в ведомстве.

Ранее дрон-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) поразил танк ВСУ на невельском направлении в Донецкой народной республике при попытке наступления. Бойцы подразделения сообщили, что украинские военные пытались контратаковать. В этот момент российские разведчики обнаружили танк, который перемещался вдоль лесополосы.

