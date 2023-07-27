Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

VK Мессенджер: почти три четверти россиян активно используют чат-боты

Почти три четверти россиян являются активными пользователями чат-ботов. Популярность этого инструмента раскрыл VK Мессенджер, результаты соответствующего исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты провели опрос среди более чем 1200 жителей крупных городов России в возрасте от 14 лет. Выяснилось, что среди них чат-боты активно используют 73 процента, или 81 процент от числа тех, кому знаком этот инструмент. Всего о чат-ботах знали 90 процентов респондентов. Чаще всего об этом заявляли люди в возрасте от 25 до 34 лет (96 процентов), а реже всего — россияне старше 45 лет (84 процента).

Чаще всего чат-боты встречались респондентам в мессенджерах и приложениях банков. Такие варианты ответа выбрали по 59 процентов опрошенных. Почти три четверти респондентов в возрасте от 14 до 24 лет взаимодействовали с этим инструментом в мессенджерах, а менее половины участников опроса использовали его на сайтах товаров и услуг.

Половина активных пользователей чат-ботов заявили, что предпочитают прибегать к помощи этого инструмента в мессенджерах, а всего четверть — в приложениях банков. 39 процентов из тех, кто никогда им не пользовался, признались, что хотели бы попробовать такой инструмент. При этом две трети участников опроса считают, что прогрессивный бизнес должен внедрять чат-боты в мессенджеры.

Ранее стало известно, кто активнее всего использует формат видеосообщений VK Мессенджер. Согласно исследованию, они пользуются наибольшей популярностью у людей в возрасте от 14 до 24 лет.