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11:53, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Описан портрет любителей видеосообщений

Формат видеосообщений пользуется большей популярностью у людей в возрасте 14–24 лет

Изображение: VK Мессенджер

Формат видеосообщений VK Мессенджер пользуется наибольшей популярностью у молодых людей в возрасте 14–24 лет. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

За первое полугодие 2023-го видеосообщения отправляли более 15 миллионов пользователей «ВКонтакте». Доля мужчин и женщин, отправляющих сообщения в таком формате, составляет 45 и 53 процента соответственно.

«Однако женщины пользуются этим инструментом намного чаще, отправляя почти вдвое больше видеосообщений, чем мужчины. Половина отправителей "кружочков" — молодые люди 18–24 лет. Еще четверть (27 процентов) приходится на подростков 14–17 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что каждый седьмой отправитель видеосообщений — пользователь в возрасте 25–34 лет. При этом доля пользователей старше 35 лет составляет менее 10 процентов.

Чаще всего видеосообщения отправляли пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, а также Краснодарского края и Свердловской области.

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    Варвара Кошечкина
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