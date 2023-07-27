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08:15, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Родители и брат невесты решили проигнорировать свадьбу из-за одного ее условия

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Родители и брат пользовательницы Reddit решили проигнорировать ее свадьбу из-за одного условия, выдвинутого невестой. Она запретила всем гостям брать с собой детей, что возмутило ее родственников.

Свадьба 32-летней девушки состоится через три месяца. О том, что на нее не допустят детей, жених и невеста сообщили в разосланных гостям приглашениях. Невеста мотивировала это тем, что хочет устроить вечеринку с обилием выпивки и развлечений, свидетелями которой дети становиться не должны. Кроме того, девушка до сих пор переживает из-за выкидыша, который у нее произошел около полугода назад.

«Как только мой брат получил приглашение, он написал мне сообщение, в котором написал, что его дочки — двух и трех лет — могут нести цветы на моей свадьбе. Я ответила, что в этом нет необходимости, поскольку они не могут прийти на праздник. Он возразил, что это правило не должно распространяться на членов семьи, и спросил, какие платья надеть его девочкам — синего цвета или серебряного», — написала автор поста.

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После этого она ответила брату, что если он не может расстаться со своими детьми даже на несколько часов, то ему не следует приходить свадьбу, так как ее позиция по этому вопросу окончательна. Следом она и вовсе заблокировала брата. В ответ ее родители заявили, что если их внучек и сына не будет на мероприятии, то на него не придут и они.

Пользователи в комментариях сочли такую позицию девушки некорректной. Они отметили, что невеста чрезмерно резка в отношениях с родственниками. Многие предположили, что такая позиция нанесет непоправимый ущерб отношениям невесты с семьей на долгие годы.

Тем временем в Индии родственники невесты избили жениха, который пытался скрыть свою лысину. Драка произошла прямо во время церемонии. На видео, снятом во время свадьбы, заподозривший неладное родственник невесты внезапно сорвал с мужчины парик.

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    Олег Давыдов
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