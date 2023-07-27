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12:04, 27 июля 2023Экономика

Россияне разочаровались в долларах и евро

Webbankir: большинство россиян сочли доллар и евро неподходящими валютами для сбережений
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Подавляющая часть россиян (68,6 процента) разочаровалась в ведущих мировых валютах — долларе и евро — и больше не считают их подходящими инструментами для хранения сбережений. При этом обратного мнения придерживается каждый пятый россиянин (20,6 процента), следует из результатов опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Пересмотрели в лучшую сторону свое отношение к валютам недружественных стран на фоне недавнего укрепления курсов доллара и евро к рублю еще 10,8 процента граждан. До этого они придерживались противоположного мнения.

При этом регулярно следят за курсами валют около трети опрошенных — 32,6 процента, еще примерно четверть (26,6 процента) наблюдают за котировками лишь в момент их резких колебаний. В то же время большая часть граждан (40,8 процента) вообще не следят за валютным рынком.

В исследовании приняли участие 1500 респондентов.

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2 июля 2023

Курс рубля начал резко ослабевать к доллару и евро с начала июня, а к июлю российская валюта подешевела к ведущим мировым до 93,85 рубля и примерно 102 рублей соответственно. За месяц спад к обеим валютам составил более десяти процентов. Однако в дальнейшем курс нацвалюты стал постепенно стабилизироваться. По состоянию на 11:30 мск 27 июля, курс доллара находится на уровне 89,87 рубля, а евро — 100,04 рубля.

Ранее управляющий активами управляющей компании ПСБ Андрей Алексеев перечислил факторы для укрепления курса рубля. Среди ключевых оказались налоговый период и недавнее резкое повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) на один процентный пункт — с 7,5 процента годовых до 8,5 процента. За счет этого в обозримом будущем следует ожидать увеличения объема предложения валюты на внутреннем рынке и отсутствия резких колебаний курса нацвалюты в краткосрочной перспективе.

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    Анатолий Акулов
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