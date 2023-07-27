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06:51, 27 июля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об эффективности FPV-дронов в зоне СВО

Командир БОБР: расчеты с FPV-дронами полностью меняют картину боевых действий в зоне СВО

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Наличие расчета с FPV-дронами на линии соприкосновения полностью меняет картину боевых действий. Об этом заявил командир Беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР), пишет ТАСС.

По его словам, в этом случае украинской армии приходится убирать технику глубже. При этом подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наоборот, должны располагаться ближе, что в результате ограничивает перемещение живой силы. «Меняется передвижение групп, если раньше смело маршировали, то сейчас стараются так не делать, потому что знают об угрозе прилета», — объяснил он.

Командир объяснил, что БОБР одним из первых в Вооруженных силах (ВС) России начал применять FPV-дроны. Военный считает, что расчеты FPV-дронов должны появиться во всех видах и родах войск. «Это будет эффективнейшая работа и большой коэффициент полезного действия», — уверен он.

Ранее стало известно, что БОБР уничтожил более 50 единиц техники при помощи FPV-дронов.

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    Марина Совина
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