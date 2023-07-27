Россияне массово бросились скупать жилье в одной стране

«Ъ»: спрос россиян на покупку жилья в Египте вырос вдвое

В первой половине 2023 года россияне массовой бросились скупать жилье в Египте — спрос на недвижимость в этой стране вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные приводят аналитики Prian.ru, пишет «Коммерсантъ».

По прогнозам специалистов, за год покупатели из России могут приобрести 2000-3000 объектов на популярном курорте. Рост числа заявок подтвердили и в Tranio — там говорят о росте спроса на 33 процента. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева считает, что интерес к египетской недвижимости связан с увеличением популярности недвижимости на Ближнем Востоке в целом.

Египет привлекает россиян относительно невысокими ценами, пояснил главный редактор Prian.ru Филипп Березин. Вторичное жилье в стране можно приобрести за 40-50 тысяч евро (3,9-4,9 миллиона рублей), в то время как в Турции самые бюджетные варианты стоят в среднем 100 тысяч евро.

Кроме того, в стране начали активнее продвигать иммиграционные программы. Получить ВНЖ, по словам Березина, можно при покупке недвижимости от 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), а гражданство — от 300 тысяч долларов (около 27 миллионов рублей).

«Но для получения паспорта не подходит недвижимость на Синайском полуострове, где расположен курорт Шарм-эш-Шейх, чаще выбирают объекты в Каире, где высокий спрос на аренду со стороны местного населения», — предупредила Елена Милишенкова.

При этом спрос россиян на иностранную недвижимость в целом снизился в 1,7 раза за год, отмечают в Prian.ru. В Tranio оценивают спад в 15 процентов. Однако аналитики уточнили, что в 2022 году наблюдался резкий всплеск интереса из-за того, что многие россияне собирались переехать или искали новые возможности для инвестиций.