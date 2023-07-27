Эрдоган обсудил зерновую сделку России и Украины с Ван И

Глава МИД Китая Ван И и президент Турции Эрдоган обсудили зерновую сделку

Глава китайского МИД Ван И провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил зерновую сделку между Россией, Украиной, ООН и Анкарой, из которой Москва вышла в середине июля. Ван И и Эрдоган сошлись на том, что вопросы касательно сделки должны решаться через переговоры, пишет ТАСС.

Как рассказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, стороны «обменялись мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес».

«Что касается кризиса на Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров», — рассказали в МИД УНР.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ранее обвинил Украину в использовании портовых объектов в военных целях под прикрытием зерновой сделки.