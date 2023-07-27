В разбившемся на Алтае Ми-8 летела группа эзотериков

Shot: пассажиры разбившегося на Алтае Ми-8 увлекались эзотерикой

Пассажиры разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 увлекались эзотерикой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, они летели к горе Белуха.

По данным издания, среди туристов были целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи. «Они списались в соцсетях и договорились о совместном полете на Белуху», — говорится в сообщении. Уточняется, что изначально туристы выбрали другую авиакомпанию, однако в последний момент поменяли ее.

Вертолет Ми-8 рухнул в Республике Алтай 27 июля. При посадке он задел линию электропередачи, упал и загорелся.

В «АлтайАвиа» «Ленте.ру» подтвердили, что вертолет принадлежит авиакомпании. «Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения», — отметили в компании. Там добавили, что всем пострадавшим будет оказана помощь.