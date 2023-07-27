Психолог рассказал о технике двух стульев для страдающих после расставания людей

Психолог Ахмедов призвал думать о радостных перспективах после расставания с партнером

Психолог и сексолог Илья Ахмедов призвал думать о радостных перспективах после расставания с партнером, даже если оно проходит со сложностями. Этот и другие способы, помогающие справиться с эмоциями и относительно безболезненно пережить непростой этап в жизни, он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Ахмедов отметил, что зачастую отношения изживают себя до того, как кончится любовь. Тогда люди страдают и не могут отпустить друг друга. Психолог советует практиковать упражнения, которые помогут разрешить ситуацию. И главное из них — способность позитивно смотреть на происходящее.

Например, нужно думать не о том, что вас бросили, а о том, что у вас появился шанс наконец-то найти любовь всей своей жизни. Ищите позитив даже в таких сложных ситуациях Илья Ахмедов Психолог, сексолог

По словам собеседника «Ленты.ру», любящему человеку бывает трудно справиться с обидой после разрыва отношений. В этой ситуации поможет техника с двумя стульями в пустой комнате. Для ее выполнения нужно поставить два стула друг напротив друга. На один сесть самому, а на другом представить бывшего партнера или супруга.

«Представьте, что напротив вас не просто безмолвный манекен, а человек, который слышит и может отвечать, — описывает ситуацию Ахмедов. — Выскажете ему все, что у вас накопилось к нему после расставания. Но не обвиняйте во всех смертных грехах, взгляните на ситуацию под разными углами. Оцените и уровень своей ответственности за произошедшее».

Вспомните позитивные моменты в отношениях и поблагодарите за этот опыт. Попрощайтесь с бывшим партнером и сделайте выводы: стало ли вам легче после этого разговора, что нового вы для себя поняли, изменилось ли ваше отношение к человеку Илья Ахмедов психолог, сексолог

Еще одно упражнение подойдет тем, кто верит, что от негативных мыслей можно избавиться с помощью определенных практик. Ахмедов советует взять воздушный шар и привязать к нему записку с перечнем эмоций, от которых хочется избавиться после разрыва. Например, месть, чувство привязанности. Шар нужно отпустить в полет.

«С помощью этой техники не получится полностью избавиться от болезненных воспоминаний, но удастся немного уменьшить градус тревожности», — заключил психолог.

Ранее психолог Татьяна Метелева назвала правила завершения отношений. Она дала совет воздержаться от проявления сильных эмоций при разговоре о необходимости разрыва.