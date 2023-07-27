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07:28, 27 июля 2023Наука и техника

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy

SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3 за минуту до старта

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3, который был запланирован на четверг по московскому времени, за минуту до старта. Об этом сообщается в публикации в Twitter.

«Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля; аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», — отметили в SpaceX.

Уточняется, что запуск аппарата должен был состояться в среду, 26 июля, 23:04 по местному времени (четверг 6:06 по московскому времени).

В мае издание ArsTechnica писало, что американская компания SpaceX провела 200 подряд безаварийных пусков ракеты Falcon 9. Некоторое время назад рекорд по числу произведенных подряд безаварийных пусков принадлежал советской ракете «Союз-У», которая с 1983 по 1986 год совершила 100 успешных стартов.

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    Юлия Мискевич
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