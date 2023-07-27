ФСБ задержала завербованного спецслужбой Украины военнослужащего ВМФ России

ФСБ задержала военнослужащего ВМФ РФ, завербованного украинскими спецслужбами

ФСБ задержала завербованного спецслужбой Украины российского военнослужащего Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в четверг, 27 июля, сообщают «Известия».

По данным издания, у задержанного изъяли два взрывных устройства, его также подозревают в передаче противнику секретной информации. Задержание агента украинских спецслужб в рядах ВМФ позволило ФСБ пресечь готовившийся Украиной теракт на одном из кораблей Черноморского флота России.

Решается вопрос о возбуждении дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ и госизмене.