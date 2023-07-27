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12:17, 27 июля 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о 15-летнем приговоре двум украинским шпионам

ФСБ: двое агентов украинской разведки получили в России по 15 лет колонии за шпионаж

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух агентов украинской разведки, которые были признаны виновными в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Российские спецслужбы выявили их и задержали в 2022 году за причастность к совершению преступлений против российских военнослужащих и военной техники в зоне проведения специальной военной операции.

26 июля сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Пермского края Сергея Белавина (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму), который по заданию военной разведки Украины совершил теракт на железной дороге в Брянской области.

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    Любовь Ширижик
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