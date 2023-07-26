Россиянина осудили на 22 года за теракт на железной дороге по заданию Украины

Суд приговорил к 22 годам колонии Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Пермского края Сергея Белавина (внесен в РФ в перечень причастных к терроризму), который по заданию военной разведки Украины совершил теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Прокурор просил для него 23 года заключения со штрафом 900 тысяч рублей.

Судебный процесс над Белавиным начался 17 июля, дело рассматривала коллегия из трех профессиональных судей. Он признал вину в полном объеме.

По данным следствия, в 2019 году Белавин был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. За теракт ему обещали заплатить. Он дважды ездил в Киев, где прошел обучение по обращению со взрывными устройствами.

В июне 2022-го Белавин приехал в Россию, забрал из тайника в лесу Брянской области взрывчатое вещество, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. Он изготовил взрывное устройство и 9 июля 2022 года заложил его между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре перегона станций Песчаники — Робчик в Унечском районе Брянской области. В результате теракта было повреждено железнодорожное полотно и локомотив, движение было остановлено на девять часов.